Neuchâtel : Maire-Hefti et Karakash ne se représentent pas au Conseil d’État

L’an prochain, deux des trois conseillers d’État socialistes ne seront pas dans la course lors des élections cantonales neuchâteloises.

Les conseillers d’État socialistes neuchâtelois Jean-Nat Karakash et Monika Maire-Hefti ne se représenteront pas pour un nouveau mandat lors des élections cantonales de 2021. En revanche, le ministre socialiste des finances et de la santé Laurent Kurth est candidat.

Les trois conseillers d’État neuchâtelois ont fait part mercredi de leurs intentions dans une lettre adressée au comité cantonal du Parti socialiste (PSN). Monika Maire-Hefti et Jean-Nat Karakash ne souhaitent pas se représenter afin de permettre à d’autres «énergies de reprendre le flambeau aux côtés» de Laurent Kurth.

«Après avoir mûri et échangé nos réflexions respectives, nous sommes tous trois d’avis que le temps est venu d’apporter un certain renouvellement au sein du Conseil d’État, tout en assurant la continuité dans la conduite de l’État et la gestion de la crise», écrivent les trois conseillers d’État dans leur lettre au PSN.