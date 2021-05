Royaume-Uni : Mairie de Londres: deux candidats de la diversité

L’un est d’origine pakistanaise, l’autre a des racines jamaïcaines. Les deux restent des exceptions dans le paysage électoral britannique.

Reportées d’un an à cause de la pandémie, ces élections locales doivent aussi permettre à 48 millions d’électeurs en Angleterre de renouveler quelque 5.000 sièges dans 143 assemblées locales, et aux Ecossais de désigner un nouveau Parlement régional, un vote crucial sur fond de velléités d’indépendance.