Ado assassinée par son petit ami en France : «Mais comment peut-on tuer quelqu’un à 14 ans?»

Emma a été poignardée à mort par son copain, dans la nuit de mercredi à jeudi, en Saône-et-Loire. Dans le petit village où elle vivait, le choc est immense.

Placé en garde à vue pour assassinat, le collégien a rapidement confirmé avoir commis les faits et se trouve dans un état de sidération, a expliqué le procureur de la République de Mâcon, Eric Jallet. «Il reconnaît avoir convenu d’un rendez-vous avec cette jeune fille, s’être muni d’un couteau qu’il avait placé dans sa manche, et lui avoir porté trois coups de couteau au niveau du cou», a expliqué le procureur. La victime a ensuite «tenté de fuir, mais le suspect a tenté de l’étrangler puis a encore porté des coups de couteau», a-t-il ajouté.

Les deux adolescents avaient pris l’habitude de se retrouver entre minuit et 4 h du matin. Les parents de la jeune fille n’avaient découvert sa disparition qu’au petit matin. Le procureur n’a pas évoqué de mobile à ce stade de l’enquête. Mais les premiers témoignages indiquent que le suspect a déjà eu par le passé «des paroles inquiétantes», évoquant sa volonté de «tuer quelqu’un et notamment sa petite copine», avec laquelle il entretenait une relation émaillée de ruptures et de réconciliations, a ajouté le magistrat.

«On a appris que c’était une petite d’ici»

«Mais comment peut-on tuer quelqu’un à 14 ans?» s’interroge une commerçante. «Au début on ne savait pas qui c’était, puis peu à peu sur Facebook on a appris que c’était une petite d’ici. Certains qui étaient à l’école avec elle au collège ont fait le lien entre son absence et ce qu’il s’est passé ce matin», explique une autre villageoise. Certains parents ont quitté leur travail plus tôt jeudi afin d’être auprès de leurs enfants, choqués.