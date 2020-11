Puisqu’on ne sait pas combien de temps cette saison européenne va encore durer, il s’agit d’en savourer chaque curiosité. Voilà un attaquant qui débarque de nulle part (pour les profanes) ou presque (Wolverhampton) et qui bouscule la ligne d’attaque la plus établie du football moderne.

C’est qu’à la table de Mo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané, on se pensait assez logiquement indélogeable. Diogo Jota n’en a cure: il s’installe, saisit couteau et fourchette par le manche, et tire la nappe vers lui.

Des débuts tonitruants

Evidemment la question brûlait les lèvres des journalistes après la rencontre: Firmino, à l’aune des performances de son nouveau concurrent, doit-il avoir peur pour son statut de titulaire? «Le football est parfois cruel, répondait Jürgen Klopp avec sa malice habituelle. Il suffit qu’un joueur brille pour qu’on oublie celui qui a joué 500 matches de suite pour nous et sans lequel on ne serait même pas qualifié pour la Ligue des champions.»

Et de mettre les choses points: «Bobby (Firmino) est très important pour l’équipe et continuera à être un de nos cadres. Si vous me demandez ce qui rend Liverpool si spécial ces dernières années, je dirai que c’est la manière dont Bobby joue, aussi parce qu’il sait défendre. Reste que pour un coach, c’est très important d’avoir plus que onze joueurs à disposition, et Diogo est dans une forme étincelante en ce moment.»