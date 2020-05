Éclairage

Mais d’où vient cette danse du cercueil?

Le symbole est fort et le message est clair: «Restez à la maison ou dansez avec nous». Depuis le Ghana, les danseurs des funérailles font un malheur sur toutes les applications.

Le principe est assez simple: sur une première séquence l’une ou l’autre personne joue avec la mort et dès la séquence suivante, des porteurs de cercueils surgissent sans oublier d’entamer des pas de danse. Le symbole est fort et le message est clair: «Stay at home or dance with us», «Restez à la maison ou dansez avec nous (face à la mort)».