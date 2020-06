Californie

Mais où est donc passé le motocycliste?

Une scène inhabituelle a perturbé les automobilistes sur une autoroute américaine. Un monospace poussait une moto en faisant jaillir des étincelles, mais sans le motard.

Certains passants de la route 91 près de Corona, en Californie, ne sont pas prêts d’oublier leur vendredi. Ils ont vu un monospace accélérer avec une moto logée sous le pare-choc avant et faisant jaillir énormément d’étincelles.

William Ross et Natalie Duran ont eu la présence d’esprit de filmer ce qu’ils venaient de voir. «Le chauffeur de la voiture est sorti de la route avant nous. On a fait demi-tour pour voir où il était allé», a raconté William à l’agence Storyful. «Nous avons alors trouvé la moto couchée dans la rue et la voiture encastrée contre une clôture au bout de la route.»