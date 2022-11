Valais : Mais où est donc passée la vache d’Hérens Barcelone?

Jeudi dernier, aux environs de 17h30, Olivier Follonier a aperçu deux de ses vaches d’Hérens en train de manger dans un enclos. Vers 20h, le paysan a été averti que les deux vaches se trouvaient au bord d’une route. Mais quand Olivier Follonier est arrivé sur place, il n’y avait plus qu’une vache. La seconde, Barcelone, avait disparu. «C’est inimaginable et incompréhensible. Je me sens désabusé», s’est désolé le paysan d’Evolène (VS), contacté par «20 minutes».