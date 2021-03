Arriveriez-vous à placer Saint-Gall sur une carte géographie? Pas sûr… La collection automne-hiver 2021-2022 d’ Akris , présentée lundi dans le cadre de la Fashion Week de Paris, pourrait vous faciliter la tâche. En effet, Albert Krimler, directeur artistique de la prestigieuse marque de prêt-à-porter saint-galloise, a récupéré une carte routière et une carte topographique de la région où se trouve le siège de l’entreprise pour imprimer un blouson à capuche, une jupe, un sac et une robe (photos ci-dessous).

Les images du lookbook ont été prises dans la bibliothèque de l’abbaye de la cité alémanique, chef-d’œuvre de l’architecture rococo, bien culturel inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Même si le label n’est pas aussi connu que Chanel ou Dior, par exemple, ses vêtements régatent dans la même catégorie. Ses boutiques se trouvent sur les artères les plus chics de Paris et de New York. Angelina Jolie, Amal Clooney, Charlène de Monaco, Michelle Obama font partie des célébrités qui s’habillent chez Akris.

La mise en lumière de Saint-Gall par la griffe de luxe permet donc à la petite ville alémanique (80’000 âmes) d’accéder, d’une certaine manière, au cercle des destinations fashion. Parmi elles, on songe naturellement à Paris, à Londres, à New York et à Milan ou à sa cousine Zurich, qui, en 2017, avait servi de décor à une campagne publicitaire de la marque Vetements avec des femmes et des hommes de la rue jouant les mannequins. Une fois ce constat posé, reste encore à déterminer ce qu’il y a à faire et à voir à Saint-Gall. Suivez le guide!