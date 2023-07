Plastique: Mais pourquoi diable les bouchons sont-ils attachés à la bouteille de PET?

Les bouchons sont déjà recyclés et réutilisés

En Europe, des centres de tri sont en train de s’adapter pour traiter les bouchons en même temps que les bouteilles, ce qui n’est pas toujours le cas. Mais en Suisse, aucun changement n’est prévu. Pour la simple et bonne raison que PET-Recycling collecte et traite en même temps déjà bouteilles et bouchons. «Les bouteilles en PET (polytéréphtalate d’éthylène) sont déchiquetées dans les usines de recyclage et les couvercles, en PE eux, sont ensuite séparés des bouteilles dans un bain d’eau. Le PE (polyéthylène) est plus léger que l’eau et flotte tandis que le PET, plus lourd, coule, explique Stefanie Brauchli. Le PE récupéré est réutilisé dans les tuyaux de construction, des caisses pour la Poste, etc.»