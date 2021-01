Polémique (F) : «Mais pourquoi? Quel gâchis!»

La destruction de l’un des symboles du Vieux-Nice déclenche de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains appellent à manifester.

Lundi, dans le Vieux-Nice, la fontaine de la place du Palais-de-Justice a été démontée. En voyant la photo accompagnant un post Facebook et relayant la destruction de la fontaine en marbre, un ancien élu du Rassemblement national et marchand d’art, Guillaume Aral, a dénoncé un «crime» de la municipalité. Il l’a fait savoir, appelant même à manifester ce samedi, apprend-on sur Nice-Matin .

Depuis, la colère s’exprime sur les réseaux sociaux et les commentaires, pour la plupart indignés, se multiplient: «Oh non elle était belle», «Je trouve incroyable dans cette ville c'est qu'ils n'ont pas la notion du terme rénovation mais destruction sur destruction histoire de pas trop se fouler, et sans aucune valeurs de son propre patrimoine»...