Scandale en France : «Mais put***, mais parlez dans le téléphone!»

Une sexagénaire est décédée après avoir appelé le Service d’aide médicale urgente (Samu). Son interlocuteur n’a pas pris son cas au sérieux. Les filles de la victime ont porté plainte.

Une enquête de Médiapart parue mardi 31 révèle que les filles de Yolande Gabriel, décédée en 2020, ont porté plainte contre le Samu de Seine-et-Marne en octobre 2021 pour «omission de porter secours» et «homicide involontaire». Ses filles ont décidé de témoigner dans les médias français.

L’affaire débute en juillet 2020. Souffrant d’une myocardite, une embolie pulmonaire et une pneumonie, Yolande passe deux semaines à l’hôpital. Un mois plus tard, la sexagénaire part aux urgences de Meaux pour des douleurs identiques. Renvoyée à la maison et ne voyant pas son état s’améliorer, la Martiniquaise appelle le lendemain le Samu. Mais, manque de chance pour elle, le médecin régulateur ne comprend pas la gravité de la situation.

«Madame, il faut vous calmer, vous ne prenez pas 36 000 médicaments. Et vous ne savez pas quels médicaments vous prenez? (…) Eh bien, vous ne savez pas ce que vous prenez comme médicaments? Vous n’avez pas votre ordonnance avec vous?» lui lance le médecin, selon des extraits retranscrits pas Médiapart.

Du racisme?

Alors qu’elle craint d’être à nouveau mal prise en charge, elle demande à se rendre dans un autre hôpital et là, la conversation, qui a duré une quinzaine de minutes, dérape. «Et alors là, vous nous rappelez, c’est quoi votre intention?» lui rétorque-t-il. «Alors, Madame, on ne va pas faire ce que vous voulez (…). Madame, arrêtez!» Puis, la conversion prend une tournure, plus choquante. La sexagénaire, mal en point, n’arrive plus à parler. «Mais putain, parlez dans le téléphone!» s’énerve alors le médecin, qui lui envoie tout de même une ambulance. Mais, l’équipe médicale détachée sur place, a vainement tenté de la sauver durant une heure avant de constater son décès.

Selon les filles de la victime, elles suspectent des préjugés racistes de la part du Samu: «Certains médecins pensent que dès qu’on est d’origine africaine, caribéenne ou maghrébine, on a tendance à exagérer la douleur.» Elles ont alors porté plainte fin octobre 2021 contre le Samu de Seine-et-Marne et contre le Grand hôpital de l'Est parisien. Une enquête préliminaire a été ouverte en mars.

Pour défendre son service, le responsable du Samu du département reconnaît toutefois une «exaspération injustifiée» du médecin régulateur. Malgré tout, il estime que «la continuité de la prise en charge n’en a pas été affectée.»

Des précédents

Ce n’est pas la première que le Samu est mis en cause pour n’avoir pas su apprécier la gravité de la situation. Naomi Musenga, 22 ans et mère d’une petite fille, avait contacté le SAMU, le 29 décembre 2017. Mais au lieu de recevoir les secours espérés, les deux centralistes s’étaient moquées d’elle. Conduite en urgence à l’hôpital, elle fera deux arrêts cardiaques, avant de décéder le même jour.

Souffrant de douleurs quelques jours après une opération, une mère de famille âgée de 56 ans était décédée aux urgences en mai 2019. Le SAMU n’avait pas voulu la prendre en charge et l’avait invitée à retourner à l’hôpital par ses propres moyens.

Une information judiciaire avait été ouverte à la suite du décès en juin 2019 à Mulhouse d’une femme dont l’employeur avait appelé le Samu pour signaler ses douleurs à la poitrine, sans qu’un véhicule ne soit dépêché. Cette femme de 60 ans avait été retrouvée morte dans son lit par un voisin, dix jours après l’appel au Samu.