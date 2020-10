Gilets jaunes, banderoles et provoc contre uniformes, matraques et démonstrations de force. Au choc, inouï, des images, le film de David Dufresne confronte le poids des mots. Ceux de participants ou témoins, d’historiens, de sociologues, d’un général de gendarmerie (le seul qui a accepté ou n’a pas été empêché de s’exprimer). Pour une question fondamentale: quelle légalité, quelle légitimité la police a-t-elle pour recourir à la violence? Est-elle au service de la population ou du pouvoir? La dérive n’est pas anodine et interpelle toute démocratie. Pas seulement chez nos voisins de l’ouest ou du far west. *****