Samedi, lors du 3e tour de la manche de l'US PGA Tour's Tournament of Champions disputée à Hawaii, Justin Thomas a manqué un putt de moins de deux mètres au trou No 4. «Quel p*** (fag**t, en anglais)!», a alors lâché l'homme aux treize titres professionnels et âgé de 27 ans. Les micros ont capté l'auto-insulte et les réseaux sociaux se sont forcément enflammés.