Etats-Unis: un enfant de 6 ans commande pour 1000 dollars de nourriture

États-Unis : «Mais qu’est-ce qui se passe? Pourquoi vous m’amenez de la nourriture?»

Keith et Kristin Stonehouse passaient une soirée tranquille chez eux à Chesterfield (Michigan) quand quelqu’un a sonné à leur porte, samedi. Interloqué, le couple a découvert devant sa porte un sac de nourriture provenant d’une enseigne de vente à l’emporter. Quelques minutes plus tard, les Américains ont reçu des pizzas qu’ils n’avaient jamais commandées. Puis peu après, une livraison provenant d’un restaurant de kebab, et ainsi de suite.