Mais qui balance des engins explosifs dans la nature?

Fab89 04.06.2020 à 09:10

La belle histoire pour quelques pétards de moins de 10 cm... Un bison 5 pète certainement plus fort... Et il leur faut un robot pour ça ? C'est un explosif à mèche donc il ne va pas sauter si personne n'y met le feu... On le ramasse et le fait péter un peu plus loin et c'est réglé, pas besoin d'en faire tout un plat. Et comme il y a des vignes, ces pétards proviennent certainement d'un viticulteur qui voulait effrayer les oiseaux. Certes c'est illégal mais pas de quoi paniquer...