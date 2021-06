Ed Sheeran a pris Maisie Peters sous son aile

Royaume-Uni : Maisie Peters sera incontournable sur la scène pop cet été

La chanteuse britannique sortira son premier album sur le label d’Ed Sheeran. La star ne tarit pas d’éloges sur sa jeune protégée.

Maisie Peters. Souvenez-vous bien de ce nom. L’artiste de 21 ans va bénéficier d’un coup de projecteur monstrueux ces prochains mois pour la sortie de son premier disque. Intitulé «You Signed Up For This», il paraîtra le 27 août 2021 sur Gingerbread Man Records, label d’Ed Sheeran. «Heureux d’annoncer que j’ai signé la merveilleuse Maisie Peters. C’est une artiste très spéciale. Nous avons eu quelques excellentes séances d’écriture ensemble et à partir de là, j’ai su que je devais travailler avec elle. J’ai hâte que vous entendiez son premier album», s’est réjoui dans un communiqué la megastar de 30 ans.

La chanteuse, découverte grâce à ses vidéos postées sur YouTube, n’a pas caché sa joie de travailler avec Ed Sheeran. «Signer avec Gingerbread est un rêve devenu réalité. J’ai grandi en étant inspirée et impressionné par Ed, comme beaucoup d’autres jeunes de 13 ans qui ont entendu «Lego House» pour la première fois. C’est assez incroyable et difficile à croire que cela soit devenu un ami, un mentor», a-t-elle confié.

La Britannique dévoilera le 2 juillet 2021 «Psycho», single extrait de son album, écrit avec Ed Sheeran et Steve Mac, un des plus grands producteurs et compositeurs du monde. En parlant de la création de ce titre avec la BBC, Maisie Peters a indiqué avoir pris beaucoup de plaisir à collaborer avec Ed Sheeran. «Il est si rapide en écriture! Heureusement, je suis assez rapide aussi, parce qu’il faut suivre. Il est incroyablement doué pour aller droit au but de la chanson. C’est vraiment inspirant de se trouver dans la même pièce que lui», a-t-elle livré.