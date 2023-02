Londres : Maisie Williams est célibataire

L’actrice révélée dans «Game of Thrones» s’est séparée de Reuben Selby, après cinq ans de relation.

Malgré leur rupture, Reuben Selby et Maisie Williams, les deux âgés de 25 ans, restent en bons termes.

C’est une nouvelle à la fois triste et surprenante pour les fans de Maisie Williams. Alors qu’elle semblait nager en plein bonheur depuis cinq ans avec son copain, Reuben Selby, l’actrice anglaise de 25 ans a annoncé leur rupture dans une story Instagram, le 24 février 2023. «La fin d’une époque. Reuben et moi avons décidé de mettre fin à notre relation», a-t-elle écrit en précisant que la séparation avait été «calme» et la décision mutuelle. «Merci de ne pas nous poser de questions, nous devons protéger notre enfant», a-t-elle ironisé en faisant référence à leur chien.