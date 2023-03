Canton de Berne: Maison avec deux appartements détruite par les flammes

Un incendie s’est déclaré dans une maison de deux appartements à Horboden (BE), samedi vers 8h30. À l’arrivée des pompiers, le toit du bâtiment était déjà en flammes. Grâce à l’intervention d’une soixantaine de pompiers de Diemtigen, Erlenbach, Spiez et Thoune, le feu a finalement pu être maîtrisé. Au moment où le feu a pris, un homme et une femme se trouvaient à l’intérieur de la maison. Ils ont pu quitter le bâtiment par leurs propres moyens. Légèrement blessés, ils ont tous deux été pris en charge médicalement par une équipe d’ambulanciers sur place et finalement conduits à l’hôpital pour un contrôle.