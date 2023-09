Maison-Blanche: le chien des Biden n'en finit plus de mordre

Le chien âgé de 2 ans en fait voir de toutes les couleurs au personnel de la Maison-Blanche. AFP

Le chien de Joe Biden est décidément incorrigible. Selon CNN, Commander a mordu un agent du Secret Service, lundi soir, et ce n’est pas la première fois que le berger allemand de 2 ans fait le coup. «Vers 20 h, un agent (…) du Secret Service est entré en contact avec un animal de compagnie de la First Family et a été mordu. L’officier a été pris en charge par le personnel médical du complexe», a indiqué un porte-parole du Secret Service. L’agent en question se porte bien.

Selon la chaîne américaine, c’est la onzième fois que l’animal mord quelqu’un depuis son arrivée à la Maison-Blanche en décembre 2021, succédant à Major, lui aussi coutumier du fait. En octobre 2022 par exemple, Jill Biden n’avait pas réussi à reprendre le contrôle de Commander alors qu’il s’en prenait à un membre du Secret Service. Le mois suivant, le berger allemand avait envoyé un officier à l’hôpital, après l’avoir mordu aux bras et aux cuisses.

«Un danger important»

En juillet dernier, les Biden avaient fait savoir qu’ils étaient en train d’examiner de nouveaux protocoles de formation et de mise en laisse de l’animal, après ces incidents. On ignore où en est le couple dans cette démarche: «La First Family continue de travailler sur les moyens d’aider Commander à gérer la nature souvent imprévisible de l’environnement de la Maison-Blanche», s’est contentée de répondre Elizabeth Alexander, directrice de la communication de Jill Biden.

Chroniqueur chez CNN et ancien agent du Secret Service, Jonathan Wackrow ne cache pas son agacement vis-à-vis de cette situation. «Il s’agit de la résidence du président des États-Unis, mais aussi du lieu de travail de centaines, voire de milliers de personnes. Et on ne peut pas introduire un danger sur le lieu de travail. Et c’est essentiellement ce qui se passe avec ce chien», déplore-t-il, évoquant un «sérieux problème» ainsi qu’un «danger important» pour ses anciens collègues.