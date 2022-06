Yverdon-les-Bains (VD): Maison d’Ailleurs: directeur «dictatorial» blanchi par un audit

Un rapport d’un mandataire externe disculpe Marc Atallah des principales accusations sur sa manière de diriger le musée. Mais des recommandations ont été faites face à certaines lacunes et faiblesses identifiées.

Le musée yverdonnois dédié à la science-fiction va connaître des changements structurels pour renforcer ses compétences. dr

Les résultats de l’audit sur la gestion de la Maison d’Ailleurs ont été dévoilés mercredi matin lors d’une conférence de presse ayant réuni les autorités yverdonnoises, le Conseil de fondation et directeur de l’institution, Marc Atallah. Le management de celui-ci avait été fortement décrié dans un article de Blick paru durant l’été 2021.

Charisme, créativité, innovation

«Le directeur est un manager charismatique, créatif et innovant, excellent en relations publiques avec de très grandes compétences dans son domaine et artistique. Il fait en général confiance à ses collaborateurs et leur laisse une très grande autonomie», a souligné le rapport d’un mandataire externe.

Marc Atallah, le directeur du Musée d’Ailleurs, a reçu le soutien du Conseil de fondation après les conclusions d’un rapport d’audit rendu public mercredi. dr

Figure centrale du Musée d’Ailleurs, «il délègue en général les tâches opérationnelles, une fois que les décisions et orientations ont été fixées», constate l’audit. «Le Directeur a un management de passionné, ce qui peut créer une certaine pression sur l’équipe qui ne se sent pas à la hauteur(…). Cette passion crée parfois une certaine impulsivité et «émotionnalité» dans les échanges. Dans certaines situations, il y a une difficulté à conserver une posture de directeur», peut-on lire dans le rapport.

Trente conclusions et recommandations

Toutefois, l’audit signale beaucoup de manquements portant essentiellement sur l’organisation de la structure. Des changements sont préconisés: «mise en place de processus et de gestion par projet, développement de règlements de fonctionnement et de documents types permettant à chaque niveau de responsabilité de mettre en œuvre ses compétences, valorisation des ressources humaines et des ressources nécessaires».

La gestion interne et les RH laissent à désirer, selon le rapport. La double casquette de Marc Atallah en tant que boss du musée et du Numerik Games festival a également été décriée. En tout, trente conclusions et recommandations ont été esquissées par l’auditeur.

Aucun fait pénal

Après avoir renouvelé sa confiance à Marc Atallah, le conseil de fondation de la Maison d’Ailleurs assume le salaire du directeur qui serait supérieur à celui de ses collègues à la tête de musées cantonaux. «S’il y avait un nouveau directeur, je doute qu’on puisse trouver quelqu’un aussi compétent que lui et qui sera meilleur marché», a réagi Gustave Millasson, vice-président du conseil de fondation. Cet organe a également rappelé qu’aucun fait pénalement répréhensible ni dysfonctionnement grave n’ont été constatés.

Laurent Gabella, le président du conseil de fondation, a expliqué les faiblesses soulevées dans le rapport par le rayonnement croissant de l’institution dont l’aspect organisationnel n’a pas su suivre le même rythme. Promesse a été faite de rectifier le tir et «d’optimiser le fonctionnement et la gestion de la Maison d’Ailleurs».

Tensions avec l’Exécutif