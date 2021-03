À cause d’un fort vent, des braises ont également provoqué un départ de feu dans une forêt avoisinante et l’intervention des soldats du feu a là aussi été nécessaire. Plus de 100 pompiers et autres forces de secours ont œuvré sur place a rappelé mardi la police cantonale saint-galloise. Le président de la commune a organisé l’hébergement du couple désormais sans abri. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du départ de feu.