Lady Gaga & Co. – Maisons de stars: 5 exemples complètement barrés

Le bowling de Lady Gaga

La chanteuse et actrice Lady Gaga, qui aime porter des pièces originales sur scène comme la fameuse robe en viande qui avait choqué le monde entier, a également laissé libre cours à sa créativité. Sa villa à 23 millions de dollars, située à Malibu, comporte un bowling inspiré des années 1960. Il y a également une immense cave à vin, une piscine d’eau salée et plusieurs écuries.

Christina Aguilera et son équipement d’emballage cadeau

La villa dans laquelle la chanteuse Christina Aguilera a vécu jusqu’en 2011 était déjà connue pour ses célèbres anciens propriétaires: les Osbourne dont l’émission de télé-réalité diffusée sur MTV a été tournée dans cette maison. Flippers, home cinéma et piscine avec cascade: cette maison a de nombreux atouts. L’un des plus remarquables? L’équipement complet d’emballage cadeau que Christina Aguilera a installé dans l’un des grands placards.

Le parc aquatique de Céline Dion

Mary-Kate Olsen et sa pièce de miroirs

L’actrice Mary-Kate Olsen et son ex-mari Olivier Sarkozy, de 27 ans son aîné, ont acheté une maison à Manhattan peu après leur mariage pour onze millions de dollars. Les atouts de cette propriété? Une piscine sur le toit, un studio de musique et un jardin privé. La pièce la plus extraordinaire reste toutefois le Hall of Mirrors, une pièce inspirée du château de Versailles et de ses nombreux miroirs.