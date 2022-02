KT Gorique : Maîtresse de cérémonie d’une battle de rap

La rappeuse KT Gorique animera une soirée consacrée à l’art du freestyle dans le cadre du festival genevois Antigel, jeudi 10 février 2022.

La Valaisanne a été sacrée Championne du monde de freestyle en 2012 dans le cadre d’End Of the Weak.

La rappeuse valaisanne de 31 ans sera sous les feux de la rampe jeudi 10 février 2022 à la maison de quartier Villa Tacchini au Petit-Lancy (GE). Une fois n’est pas coutume, elle n’interprètera pas ses morceaux sur scène. Elle sera la maîtresse de cérémonie d’une battle de rap organisée conjointement par les festivals Antigel, qui bat son plein en ce moment et qui a notamment proposé un safari nocturne , et Transforme .

KT Gorique, championne du monde de freestyle en 2012, aura pour mission d’animer cette compétition lors de laquelle huit jeunes artistes du cru vont s’affronter à coups de punchlines de rap improvisées. Salaam, AD, L7, C-Ptik, Ô Débit, R One, Aray et YA.R seront notamment jugés par un des fers de lance du rap romand, le Genevois Di-Meh. Lors de la finale, c’est le public qui fera office de jury en votant à main levée pour la meilleure prestation. «On a voulu s’éloigner, le temps d’une soirée, du format traditionnel du concert pour proposer ce contest. C’est un retour aux fondamentaux du rap doublé d’une volonté de relancer ce format qu’on voit moins ces dernières années», détaille Renaud Durussel, programmateur du Transforme Festival. Pour lui, l’autre but de cette soirée est de «confronter la jeune scène locale à un exercice qu’elle connaît moins et de créer un événement pour les jeunes des quartiers de Lancy».