Algérie : Maîtrisés, les incendies laissent place à la désolation

Depuis lundi, au moins 71 personnes ont péri dans les feux de forêt, qui pourraient être d’origine criminelle.

Après avoir annoncé «l’extinction ce matin de tous les feux de forêt déclenchés à Tizi Ouzou», la Protection civile a toutefois fait état de «cinq départs de feu» dans cette wilaya (préfecture). Pompiers et volontaires continuent de lutter contre 35 feux dans 11 autres préfectures, notamment à Jijel, Bejaïa et Boumerdès, selon le dernier bilan de la Protection civile. Au total, 76 incendies ont été éteints – sur une centaine recensés jeudi – à travers 15 préfectures du pays.

Face au drame, les manifestations de solidarité se déploient sur le terrain et de tout le pays. Les appels à l’aide se multiplient dans la société civile, en Algérie et au-delà. Deux bombardiers d’eau français sont intervenus jeudi en Kabylie et trois autres sont attendus vendredi en provenance de Suisse et d’Espagne, selon le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Au deuxième jour du deuil national décrété pour honorer les victimes, une prière de l’absent a été accomplie juste après la grande prière hebdomadaire musulmane du vendredi dans les mosquées d’Algérie.