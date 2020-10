Emir, le grand-père de Neige (Maïwenn), est le pilier de sa (nombreuse) famille. Lorsqu’il meurt surgissent les frictions et les rancœurs entre les uns et les autres. Quel type de funérailles organiser? Choisir un cercueil en chêne ou en carton? De plus en plus obsédée par ses origines, Neige plonge dans ses racines algériennes.