États-Unis

Major Lazer: un nouveau remix pour Megan Thee Stallion

Le groupe de Diplo est passé maître dans l’art du remix. Après Ed Sheeran ou The Weeknd, il vient de publier sa version de «Savage» de la rappeuse américaine.

«Blinding Lights» de The Weeknd a été remixé par Diplo et sa bande.

On ne présente plus Major Lazer sur la scène musicale. Le combo a explosé en 2015 grâce au hit planétaire «Lean On», dont le clip a été vu plus de 2,5 milliards de fois sur YouTube. Depuis lors, il a sorti des albums, des EP, des mixtapes, des singles et aussi un bon nombre de remixes. Le dernier en date est «Savage» de la rappeuse américaine Megan Thee Stallion. La version de la bande de Diplo a été publiée vendredi 8 mai 2020.