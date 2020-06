Serbie

Majorité absolue pour le parti du président Aleksandar Vucic

Le Parti serbe du progrès (SNS, centre droit) du président Aleksandar Vucic a cimenté dimanche sa mainmise sur le pouvoir après des législatives boycottées par une partie de l'opposition.

Selon des projections de l'organisme indépendant Cesid et de l'institut Ipsos, le SNS obtient 63,4% des voix et le Parti socialiste (SPS) du ministre des affaires étrangères Ivica Dacic, son partenaire de coalition, de 10,3%. Lors des précédentes législatives en 2016, les deux formations avaient obtenu respectivement 48,25% et 11% des suffrages.