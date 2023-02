Helsinki : Une majorité de Finlandais prêts à rejoindre l’OTAN sans attendre la Suède

Helsinki : Majorité de Finlandais prêts à rejoindre l’OTAN sans attendre la Suède

La Finlande et la Suède ont candidaté ensemble en mai 2022 à l’OTAN, en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Selon le sondage de l’institut Taloustutkimus publié par le quotidien finlandais «Ilta-Sanomat», 53% des sondés estiment que la Finlande ne devrait pas «attendre la Suède» même «si cela prend plus de temps à ratifier à cause, par exemple, de l’opposition de la Turquie.» Seuls 28% estiment que le pays devrait attendre la Suède pour rejoindre conjointement l’alliance militaire, selon cette enquête réalisée auprès de 1021 Finlandais entre le 30 janvier et le 1er février.