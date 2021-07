Elections en Ethiopie : Majorité écrasante pour le parti du Premier ministre

La formation d’Abiy Ahmed, le Parti de la Prospérité, a remporté 400 sièges sur 436 lors des élections parlementaires.

Le parti au pouvoir en Ethiopie a remporté une majorité écrasante des sièges lors des récentes et cruciales élections parlementaires, a annoncé samedi la commission électorale, ouvrant la voie à un nouveau mandat pour le Premier ministre Abiy Ahmed.

Obtenir l’onction populaire

Le 21 juin, M. Abiy s’est présenté pour la première fois devant les électeurs depuis sa nomination en 2018, à la suite d’une vague de manifestations antigouvernementales qui avait secoué le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique.

Lauréat du prix Nobel de la paix en 2019, le Premier ministre souhaitait obtenir l’onction populaire qui lui faisait défaut pour mener les réformes politiques et économiques en cours, mais aussi les opérations militaires comme celle qui dure depuis huit mois au Tigré (Nord), où les massacres et le spectre grandissant de la famine ont terni son image réformatrice.

Selon des résultats annoncés samedi soir par la commission électorale au terme de plus de cinq heures de cérémonie officielle devant un parterre d’invités, le Parti de la Prospérité (PP) a obtenu plus de 400 des 436 sièges pour lesquels le vote a eu lieu.

Cependant, des documents transmis par la commission, et qui prêtaient à confusion, ont ensuite précisé qu’il faudra procéder à un nouveau vote pour 10 circonscriptions et à un recomptage pour 3 d’entre elles.

Avec ces élections, promises comme les plus démocratiques de l’histoire du pays, M. Abiy entendait trancher avec les précédents scrutins, marqués par la répression et par des scores soviétiques.

En 2010 et 2015, la coalition alors au pouvoir et ses alliés avaient ainsi raflé tous les sièges.

En 2005, un scrutin plus ouvert avait permis à l’opposition de progresser mais la contestation des résultats avait conduit à une sanglante répression contre les manifestants.

Cette fois, le vote a été reporté deux fois – en raison de la pandémie de coronavirus, puis pour accorder plus de temps à la commission électorale, confrontée à des défis logistiques.

En région Oromia, la plus peuplée du pays et où M. Abiy est né, d’importants partis d’opposition comme le Congrès fédéraliste oromo (OFC) et le Front de libération oromo (OLF) ont boycotté le scrutin, dénonçant l’arrestation de certains de leurs candidats ou la mise à sac de leurs bureaux.