Pays à risque «Majorque est 100 fois plus sûre que la Suisse»

Les touristes suisses en vacances aux îles Baléares, désormais considérées comme zone à risque par l’OFSP, grognent contre la quarantaine exigée à leur retour.

de von Bettina Zanni/lhu

Les îles Baléares, comme ici Ibiza, connaissent actuellement une recrudescence de cas. Elles ont enregistré 1800 nouvelles infections – 160 cas pour 100’000 habitants – au cours des 14 derniers jours. AFP

Mardi, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a ajouté la Belgique, Malte, l’Inde et les Baléares (ndlr: les communautés autonomes d'Espagne dont Majorque, Minorque et Ibiza font partie) sur la liste des pays et zones présentant un risque élevé d’infection au coronavirus. A partir du jeudi 20 août, quiconque rentre en Suisse après avoir séjourné dans ces régions doit se mettre en quarantaine.

Les îles Baléares connaissent actuellement une recrudescence de cas. Elles ont enregistré 1800 nouvelles infections – 160 cas pour 100’000 habitants – au cours des 14 derniers jours. Malgré tout, la décision de les mettre sur la liste des zones à risque n’est pas du goût de tout le monde.

«Ici, tout sent le désinfectant»

D. W.* compte parmi les vacanciers mécontents. Il s’est envolé lundi avec sa petite amie à Majorque. Le lendemain, l’OFSP annonçait que les îles Baléares étaient des zones à risque. Le couple a immédiatement commencé à organiser son retour en Suisse. «Pour éviter la quarantaine, nous voulons repartir demain (ndlr: mercredi)», explique le jeune de 28 ans. Les mesures mises en place dans et autour de l’hôtel sont nettement plus exigeantes que celles en vigueur en Suisse, estime pourtant D. W. «Ici, tout sent le désinfectant, tout le monde porte des masques et tout le monde respecte strictement la distance». Même fumer est interdit dans l’hôtel. Pour le vacancier, la décision de l’OFSP est incompréhensible: «Majorque est 100 fois plus sûre que la Suisse».

«En Suisse, les mesures sont beaucoup plus laxistes»

«Même le volant est recouvert de plastique transparent. Tout est méticuleusement désinfecté ici. En Suisse, les mesures sont beaucoup plus laxistes», peste D.W. Avant de conclure: «J'ai plus peur de contracter le virus là-bas qu'ici». Si le couple ne rentre pas avant jeudi, le jeune homme aurait la possibilité de travailler depuis son domicile, ce qui n’est pas le cas de sa compagne. «Elle est infirmière. Elle ne peut donc pas exercer son métier depuis la maison.»

Même son de cloche du côté de K. N.*, qui est en vacances à Ibiza. Elle ne comprend pas la décision de l’OFSP. «C'est une blague qu'Ibiza a été mise sur la liste des zones à risque. Ici, les mesures sont beaucoup plus strictes qu'en Suisse, où pratiquement aucune mesure n'est obligatoire», confie la vacancière à «20 Minuten».

A Ibiza, les masques sont obligatoires pratiquement partout. Et ce n’est pas tout, explique K.N: «Dans tous les magasins, vous devez vous désinfecter les mains avant d'entrer. Les restaurants ont des places très espacées pour qu'il y ait suffisamment de distance. Le menu n'est disponible que sous forme de code QR ou sur le tableau noir». Elle mentionne également le fait que les boîtes de nuit sont désormais fermées et qu'il est interdit de fumer. «Nous nous sentons beaucoup plus en sécurité ici qu'en Suisse», confie la jeune femme.

Assumer les conséquences d’un séjour à l’étranger

E.S.* a également sauté au plafond lorsqu’il a appris que l’Albanie était désormais considérée comme pays à risque. Le 7 août, il s'est envolé pour son pays d’origine afin de régler des questions administratives à la suite du récent décès de son père. Son vol de retour étant prévu vendredi, il tombe sous le coup de l'obligation de quarantaine. «Un changement de réservation est trop cher», déclare le jeune homme de 29 ans qui se retrouve dos au mur.

Cette mise en quarantaine va rendre difficile l’accomplissement du suivi administratif lié au décès de son paternel en Suisse. «Je ne peux pas tout faire par téléphone ou par ordinateur. Pour certains aspects, vous devez être sur place», rappelle E.S. Heureusement, côté emploi, le jeune homme va pouvoir télétravailler: «Mon patron a accepté le risque que je sois en quarantaine après mon séjour et que je ne puisse pas me rendre physiquement au travail».

Pour Josef Widler, président de la Société médicale de Zurich, les vacanciers aussi doivent accepter les risques et les conséquences d’un séjour à l’étranger. Il faut simplement faire avec. «A l'heure actuelle, cette obligation de quarantaine existe. Toute personne qui prend un risque doit en assumer les conséquences», rappelle le directeur.