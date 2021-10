Hockey sur glace - Makai Holdener quitte Viège et rejoint Lausanne

Makai Holdener et le club haut-valaisan ont mis un terme à leur entente contractuelle d’un commun accord.

Le Genevois et le club haut-valaisan ont mis un terme à leur entente contractuelle qui portait jusqu’au terme du présent exercice d’un commun accord.

Membre de l’équipe de la Lonza Arena depuis le début de la saison 2020/2021, Makai Holdener a réussi un but et a été crédité de trois assists lors des dix premiers matches de la campagne 2021/2022.

A Viège, Holdener ne faisait plus partie du top 6 offensif et l’entraîneur suédois Per Hanberg l’avait aligné à quelques reprises en défense.