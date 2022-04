Saint-Prex (VD) : Makala, star d’un nouveau festival au bord de l’eau

L’ErenFestival vivra sa première édition les 5 et 6 août 2022. Il accueillera le rappeur genevois tout comme Nnavy ou FlexFab à la plage du Coulet à Saint-Prex (VD).

Décidément, l’été des festivals sera plus chaud que jamais. Après l’annonce du premier Vibiscum Festival, organisé à Vevey par le club du foot du Vevey-Sports , voilà qu’un autre nouveau venu viendra égayer la belle saison. Il s’agit de l’ErenFestival, qui se jouera les 5 et 6 août 2022 sur l’idyllique plage du Coulet à Saint-Prex (VD).

«Depuis maintenant plus de deux ans, nous travaillons avec passion pour organiser ce que nous voulons être un festival mémorable. Les annulations dues à la pandémie ne nous ont pas arrêtés. Durant ce temps de pause, nous avons eu l’opportunité de mettre sur pied un événement régional, dans un cadre exceptionnel et dont l’organisation n’aura rien à envier aux plus grands», promettent les organisateurs dans leur communiqué du 19 avril 2022. À la vue de l’affiche, on ne peut pas forcément leur donner tort. Le poids lourd romand du rap, le Genevois Makala, qui a sorti un excellent deuxième album en mars 2022, se produira en tête d’affiche le premier soir. Le lendemain, c’est le beatmaker neuchâtelois FlexFab qui mettra le feu en compagnie de son pote, le Kényan Ziller Bas, avec qui il a sorti un premier disque. Le programme est complété notamment par la Lausannoise Nnavy, révélation de la soul-pop rencontrée au Montreux Jazz en 2021, ou par les rappeurs nyonnais de Wolfgang.