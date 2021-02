Les défilés ne sont pas uniquement l’occasion de découvrir les nouvelles créations des maisons qui les présentent, mais aussi le moment de repérer les prochaines tendances beauté. En voici trois à adopter dès à présent.

Bouche rouge

Un classique qui ne connaît pas la crise. Repérée, entre autres, chez Hermès et Dolce & Gabbana, la bouche rouge vif est un incontournable. Pour un résultat parfait, on choisit d’appliquer un crayon à lèvres avant le lipstick. Sinon, on le pose directement au doigt pour un effet plus naturel. Dans tous les cas, on pense à bien hydrater pour éviter les gerçures et garantir un résultat canon.

Défilé Hermès prêt-à-porter printemps-été 2021. G. Ruiz Lindberg

All nude

Grosse tendance il y a quelques saisons, le nude avait laissé sa place à un make-up plus sophistiqué. En 2021, le naturel fait son grand retour, comme chez Fendi ou Isabel Marant. Pour réussir ce look, la clé consiste à miser sur un bon anticernes et un fond de teint lumineux qui apporteront de la fraîcheur.

Kate Moss lors du défilé Fendi haute couture printemps-été 2021. AFP

Smoky eye

Un œil charbonneux? On dit oui, mais uniquement en soirée. Ultrachic chez Chanel, on l’arbore avec une bouche nude et c’est tout. Côté teint, on choisit là aussi de miser sur le less is more avec un fond de teint léger ou seulement un peu de poudre.