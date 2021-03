Qui veut faire la fête? Ne criez pas toutes et tous en même temps, chères et chers noctambules. Il est bien loin, le temps où l’on passait de bar en boîte jusqu’au bout de la nuit. Cela n’empêche pas certains créateurs de mode de penser à l’après-crise sanitaire. Ce désir se manifeste sous la forme d’une microtendance observée dans les collections automne-hiver 2021-2022, présentées ces derniers jours aux Fashion Weeks de Londres et de Paris.