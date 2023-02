Bella Thorne gênée par ses anciennes photos hot

Bella Thorne : Mal à l’aise face à ses anciennes photos coquines

Lors de sa venue au festival du film de Sundance, à Park City, dans l’Utah, le 21 janvier 2023, Bella Thorne, 25 ans, a vécu un moment très gênant. Un fan est venu à sa rencontre pour lui demander de dédicacer d’anciennes photos osées de l’actrice. Celles-ci provenaient de l’édition mexicaine du magazine «GQ», sorti en 2017. Comme elle n’avait que 19 ans lors de ce shooting, l’Américaine s’est sentie très mal à l’aise face à cet homme. «Normalement, je ne refuse pas de faire des autographes, mais là ça m’a offensée. Ce type mettait ces photos devant moi. Il y en avait une supersexy où je porte de la lingerie, avec mes fesses à l’air et je suis topless», a confié celle qui aurait retrouvé l’amour au site The Hollywood Reporter.

Après le premier refus de Bella, son admirateur a continué à lui demander de dédicacer un autre cliché hot où elle était encore plus jeune. «Non, je ne signe pas ça, s’est-elle énervée. C’était une photo d’une campagne de pub pour des bonbons que j’ai faite quand j’avais 16 ans et il était clair qu’il voulait que je signe des choses qui étaient considérées comme sexy alors que j’étais mineure. C’était inapproprié.»

Même si elle a réalisé son premier film X en 2019 et ouvert un compte OnlyFans en 2020, l’ex-star de Disney Channel regrette d’avoir posé dénudée dans des magazines, durant ses jeunes années. «Je ne ferais plus ça maintenant, a-t-elle assuré. Mais vous ne pouvez pas non plus passer votre temps à essayer de reprendre ces instants ou moments où vous étiez trop sexy.»