Mal caviardé, un document de Sony révèle ses secrets

Jim Ryan, président et patron de Sony Interactive Entertainment. Getty Images via AFP

Le Stabilo noir a encore frappé! Le stylo-feutre a servi à caviarder un document du patron de Sony, Jim Ryan, fourni comme preuve dans le cadre de la procédure judiciaire en cours qui oppose Microsoft à la FTC (Federal Trade Commission), régulateur américain de la concurrence, au sujet du projet de rachat d’Activision Blizzard. Mais son utilisation n’a pas eu l’effet escompté. Les informations hautement confidentielles concernant le commerce de la marque PlayStation, censées être rendues illisibles, ont pu être en partie révélées, une fois le document scanné… La cour s’est empressée de retirer le document mis à disposition dans le domaine public, mais il était déjà trop tard. Des reporters et la concurrence l’avaient déjà téléchargé.

Le fichier révèle notamment la valeur de «Call of Duty» pour PlayStation. En 2021, la populaire franchise de jeu de tir à la première personne «a directement généré plus de 800 millions de dollars», rien qu’aux États-Unis, selon le document. Les revenus atteindraient 1,5 milliard de dollars dans le monde, d’après ce qu’est arrivé à déchiffrer le site The Verge. En incluant les accessoires, les abonnements et le reste, ce chiffre grimpe à 15,9 milliards ou peut-être 13,9 milliards de dollars par année, indique le média spécialisé.

Les passages caviardés au surligneur peuvent être lus une fois le document scanné. Sony

Un million de joueurs uniquement sur «Call of Duty»

Sony y explique aussi qu’en 2021, un million de joueurs PlayStation ont passé 100% de leur temps de jeu sur «Call of Duty». Cette même année, les joueurs de «Call of Duty» ont joué en moyenne [116?] heures sur cette franchise, contre en moyenne 296 heures pour ceux consacrant plus de 70% de leur temps sur le jeu, révèle le document. Sony a partagé ces informations pour tenter de démontrer que l’entreprise serait très affectée si «Call of Duty» devenait une exclusivité Xbox à la suite du rachat de son éditeur Activision Blizzard par Microsoft. The Verge rappelle que, devant les divers régulateurs internationaux, Sony a manifesté cette crainte à plusieurs reprises, ainsi que celle d’un sabotage intentionnel des versions PlayStation du jeu.

Le document permet aussi de connaître les coûts de développement de deux autres jeux majeurs de PlayStation: «Horizon Forbidden West» a coûté 212 millions de dollars sur cinq ans avec 300 employés et «The Last of Us Part II» 220 millions de dollars avec environ 200 employés. Enfin, d’après Jim Ryan, une enquête interne de Sony indique qu’aux États-Unis près de la moitié des utilisateurs de consoles PS5 possèdent également une Nintendo Switch, alors que moins de 20% des propriétaires de PS5 du pays possèdent aussi une console Xbox Series X ou Series S.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.