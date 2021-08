Vaud : Mal garé, il va payer 2600 francs

Un automobiliste s’est emporté contre les contractuels qui venaient de lui coller une amende de stationnement, puis contre les agents de police appelés à la rescousse. La sanction finale est salée.

Un conducteur pour le moins irascible a écopé de 40 jours-amende fermes à 50 francs et d’une amende de 400 francs, le tout augmenté de 200 francs de frais, rapporte 24heures.ch. L’homme devra donc payer au total 2600 francs, alors qu’il était juste mal garé.

Les faits se sont déroulés à Crissier, en mars dernier. Découvrant un amende sur le pare-brise de son véhicule, l’homme a injurié les contractuels qui se trouvaient encore dans le coin, a fait mine de s’essuyer les fesses avec le papillon et a projeté au sol le portable de l’un d’eux. Et lorsque des agents de police appelés à la rescousse sont arrivés, il ne s’est pas calmé et a continué à faire du scandale sur la voie publique.