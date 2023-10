Ed Sheeran n’oubliera pas de sitôt le joint fumé avec Snoop Dog

L’auteur des tubes «Shape of You» et «Thinking Out Loud», qui s’apprête à sortir un album live, a expliqué dans le podcast «Conan O’Brien Needs a Friend» qu’il était dans un état second. «Je ne fume pas, mais ils étaient tous en train de fumer. Je me suis dit que, durant la soirée, il fallait que je le fasse aussi. Juste pour pouvoir dire que j’ai fumé avec Snoop Dogg (ndlr: grand défenseur de l’herbe récréative et commerçant de chips au cannabis)», a-t-il révélé. Ce qu’il a fait. «On avait eu une bonne conversation, c’était le bon moment. J’ai tiré une fois. Je ne me sentais pas trop mal, alors j’ai tiré, puis retiré et tiré encore. Puis… je me souviens juste de l’avoir regardé et de lui avoir dit: «Je ne vois plus rien», a-t-il raconté, sans expliquer comment s’est terminée leur rencontre.