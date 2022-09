Hockey sur glace: Mal parti, le LHC ramène deux gros points des Grisons

Eisstadion Davos. 3701 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Hürlimann, Obwegeser, Kehrli.

Buts: 1re (0’’42) Rasmussen (Fora, Bristedt) 1-0, 6e Stransky (D. Egli, Bristedt) 2-0, 23e Sekac (Kovacs) 2-1, 39e Kovacs (Sekac) 2-2, 47e Dahlbäck (Prassl) 3-2, 52e Riat (Sekac) 3-3.

Tirs au but: Ambühl -, Audette -, Rasmussen -, Riat 0-1, Bristedt 1-1, Kovacs 1-2, Stransky -, Sekac -, Nordström -.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Jung; Fora, Dahlbäck; D. Egli, Paschoud; Minder; Ambühl, Corvi, Nordström; Stransky, Rasmussen, Bristedt; M. Wieser, Prassl, Nussbaumer; Schmutz, C. Egli, Knak; Canova. Entraîneur: Wohlwend.

Lausanne: Punnenovs; Gernat, Marti; Genazzi, Glauser; Frick, Jelovac; Sidler; Raffl, Jäger, Salomäki; Kenins, Audette, Riat; Kovacs, Fuchs, Sekac; Hügli, Almond, Pedretti; Douay.

Pénalités: 2 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ contre Lausanne.

Notes: Davos sans Barandun, Frehner, Senn ni Wellinger (blessés). Lausanne sans Bozon, Heldner (blessés), Krakauskas ni Holdener (surnuméraires). Tir sur le poteau: Frick (14e). Temps mort demandé par Davos (15e). Raffl sort sur blessure (35e) et ne réapparaît plus.