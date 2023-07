FOOTBALL: Mal récompensé, le LS laisse filer deux points contre GC

Alors que l’on s’attendait à voir un Grasshopper prudent et attentiste, c’étaient bel et bien les Zurichois qui animaient une entame de match dynamique. Grâce à une saine agressivité et à un pressing constant sur une défense lausannoise à la peine, ils passaient très près de faire d’entrée la course en tête. Après 90 secondes seulement, Castella avait déjà remporté son duel avec De Carvalho puis détourné une belle frappe de Morandi.