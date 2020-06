Jeux vidéo

Mal torché à la sortie, ce titre a un gros potentiel

À mi-chemin entre «Minecraft Dungeons» et «DiabloIII», «TorchlightIII» se laisse «parfois» jouer.

Disponible en accès anticipé depuis le début de la semaine, le troisième volet de la franchise «Torchlight» a vécu un lancement chaotique, avec passablement de problèmes de connexion. L’aventure prend une nouvelle fois place dans le royaume de Novastraia menacé par les infâmes néthérims et leurs alliés. Après avoir choisi son animal de compagnie et son héros parmi quatre classes bien distinctes, allant du mage au chasseur en passant par un robot et un ferrailleur, en route pour l’aventure! Corps-à-corps ou distance, invocations ou encore relique surpuissante, il existe diverses façons d’anéantir des hordes de monstres. Cette profondeur bienvenue, néanmoins pas aussi complexe qu’un «DiabloIII», offre une bonne dose de rejouabilité, sachant que le titre va encore évoluer ces prochains mois et offrir encore davantage de contenus et, on l’espère, un bestiaire bien plus étoffé. En revanche, les joueurs commencent à en avoir marre de payer presque plein pot pour des jeux sans pouvoir y jouer durant plusieurs jours, même en accès anticipé.