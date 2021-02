Un an sous appareil respiratoire

Ancien arbitre de foot, Mario a eu les premiers symptômes du SGB en 2015. «Il est devenu handicapé en 24 heures», se désole son épouse, Alba. Après une longue hospitalisation et un an et demi sous appareil respiratoire, il a pu rentrer chez lui. Mais il n’arrive plus à marcher ni à se nourrir tout seul. «Nous avons la chance de vivre avec nos enfants et nos petits-enfants», se console le septuagénaire. Sonia, 52 ans, est traitée par immunoglobuline intraveineuse: deux injections par mois. La maladie a fait surface, il y a cinq ans. Depuis, elle a perdu la santé et le travail. «J’étais au guichet à La Poste. Après neuf mois d’hospitalisation, j’ai été licenciée.»