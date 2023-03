Football: Malade, Balotelli n’a toujours pas vu le nouveau coach du FC Sion

Comment Bettoni, habitué à gérer les egos dans le vestiaire du Real Madrid, compte-t-il s’y prendre pour relancer le fantomatique No 45 du FC Sion? «Je n’ai aucun jugement sur personne, répond-il. Mais il faut être réaliste. J’ai vu à Madrid comment se gèrent les grands joueurs. Même si un joueur comme Balotelli peut évidemment nous faire gagner des points, on pense toujours que la star d’une équipe peut régler tous les problèmes (…) Ici, je ne suis pas là pour gérer un joueur en particulier, je suis là pour accompagner l’équipe à être plus performante. L’objectif est commun.»