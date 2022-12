Ski alpin : Malade, Beat Feuz renonce aux épreuves de Bormio

Le skieur bernois ne prendra pas part à la descente et au super-G prévus mercredi et jeudi dans la station italienne. Le futur retraité souffre d’une grippe.

Beat Feuz prendra sa retraite sans avoir dompté la Stelvio. Le Bernois de 35 ans doit déclarer forfait pour les épreuves de cette fin de semaine à Bormio. Malade, il souffre d’une grippe. Une descente et un super-G étaient prévus mercredi et jeudi dans la station italienne, où le champion olympique de la discipline reine a obtenu trois podiums (2018 et deux fois en 2019).