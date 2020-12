Coronavirus : Malade depuis 8 mois, une jeune Française raconte son calvaire

Pauline, 23 ans, a attrapé le coronavirus en mars. Dans «Le Parisien», elle raconte les séquelles qu'elle en a conservé encore aujourd'hui.

Grande fatigue «même allongée», cœur qui s'emballe, courbatures, perte partielle du goût et de l'odorat... Et puis, toutes ces mauvaises surprises que révèlent encore régulièrement les examens médicaux qui s'imposent à elle. «Avant je me levais et hop, j'avançais sans me poser de question», glisse Pauline, très émue. Pour elle, si dynamique et sans problèmes de santé auparavant, finies les randonnées, par exemple. Son contrat d'alternance est devenu un mi-temps thérapeutique. Même faire les courses lui est désormais difficile.