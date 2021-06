Genève - Malade, elle ne travaille plus assez, son fils perd sa place en crèche

Une mère qui a quitté un emploi pour cause de problèmes de santé ne pourra plus bénéficier d’une place en crèche dès la rentrée.

Lancy a proposé de transférer l’enfant en garderie à la rentrée. Getty Images/Westend61

A la rentrée prochaine, Téo*, trois ans, ne pourra plus aller à la crèche. En cause: le pourcentage de travail de sa mère est passé en dessous du seuil de 40%, la limite pour bénéficier d’une place à Lancy, comme stipulé dans le règlement communal. «Lorsque j’ai inscrit mon cadet à la crèche, je cumulais deux postes à temps partiel. Mais, atteinte dans ma santé, je n’ai pas pu continuer», raconte Lila*. Elle occupe depuis un emploi à 23%, mais se trouve en arrêt maladie. Son certificat médical spécifie clairement qu’elle a besoin de temps sans enfant à charge pour se soigner.

Transfert en garderie

Malgré le règlement, Lila souhaite donc pouvoir garder la place de Téo en crèche. Elle a donc contacté la direction de l’établissement, puis obtenu un rendez-vous avec la responsable du secteur de la petite enfance de Lancy. La cheffe de service n’est pas entrée en matière quant au maintien de l’enfant en crèche. Proposition a par contre été faite de le transférer en garderie, dit-elle. A savoir, un accueil le matin et l’après-midi, mais pas aux heures de repas ni pendant les vacances et les jours fériés. Une solution qui ne convient pas à Lila car «cela complique la journée» et ne la libère pas.

Situation kafkaïenne

La situation est kafkaïenne. Si elle ne devait pas se débloquer, Lila pense abandonner les démarches entamées auprès de l’assurance invalidité afin d’obtenir une rente et démissionner de son emploi. En s’inscrivant au chômage, elle devrait être éligible à une place de crèche. Chercher du travail étant, de manière générale considéré comme une activité. Le texte stipule en effet que travailleurs, chômeurs et étudiants peuvent bénéficier d’une place en crèche pour leurs enfants, en respectant certains délais. «Mais si mon droit au chômage n’atteint pas six mois après septembre, alors j’aurais perdu toutes les démarches entreprises auprès l’assurance-invalidité pour rien», craint-elle.

La mairie tient à l’égalité de traitement

Interpellée sur ce cas, Salima Moyard, conseillère administrative de Lancy chargée de la petite enfance, assure la maman de son empathie et de sa compassion. «Mais je dois faire avec un manque de places d’accueil lancinant dans le domaine de l’accueil préscolaire, insiste-t-elle. C’est la plus grande difficulté. Il y a actuellement 600 enfants en liste d’attente.» L’élue insiste sur le principe de l’égalité de traitement, auquel elle tient particulièrement. «C’est pour cela qu’un règlement existe et que les règles doivent être les mêmes pour toutes les familles. Il ne peut y avoir de dérogations», souligne Salima Moyard. Pour autant, indique-t-elle, «nous n’avons pas laissé tomber cette famille. Comme la situation de la maman ne permet pas à son enfant d’avoir une place en crèche, nous lui avons non seulement proposé une solution en garderie, mais également un accueil avec des horaires élargis chez une maman de jour.»

*Prénoms d’emprunt