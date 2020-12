France : Malade, la maire de Marseille a démissionné

La première femme maire de Marseille, Michèle Rubirola, a annoncé mardi avoir présenté sa démission en raison des épreuves de santé auxquelles elle fait face.

Médecin et écologiste, Michèle Rubirola, 64 ans, avait été élue le 4 juillet par le conseil municipal après la victoire aux dernières municipales d’une coalition de gauche, «Le Printemps marseillais», qui avait mis fin à 25 années au pouvoir de la droite conduite par l’ancien maire Jean-Claude Gaudin. Elle avait promis «la fin du clanisme, du népotisme et du clientélisme» à Marseille, l’une des villes les plus pauvres et les plus inégalitaires de France.