Turquie: Malade, le président Erdogan annule des engagements de campagne

Le chef de l’État, à la démarche parfois ralentie, aligne deux à trois meetings quotidiens pour sa campagne et pendant le ramadan.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui mène une campagne tambour battant pour sa réélection le 14 mai, a annulé mercredi et jeudi ses engagements publics en raison d’un virus intestinal. «Je vais me reposer à la maison aujourd’hui sur conseil des médecins», a annoncé mercredi sur Twitter le dirigeant turc, âgé de 69 ans.

«Malheureusement, nous ne pourrons pas nous réunir avec nos frères de Kirikkale, Yozgat et Sivas aujourd’hui. Je demande pardon à tous», a-t-il tweeté, énumérant des localités d’Anatolie centrale où il devait prendre la parole.

Le président avait dû interrompre mardi soir une interview en direct à la télévision pour cause de «grippe intestinale». Après une quinzaine de minutes, il était revenu à l’antenne, le teint pâle et les yeux rougis, en s’excusant d’avoir été malade.

«Beaucoup de travail»

«Hier et aujourd’hui il y a eu beaucoup de travail. À cause de cela j’ai attrapé une grippe intestinale», avait-il justifié. «À un moment, je me suis demandé si ce serait mal pris que nous annulions l’émission. Mais nous avions promis. Je vous demande pardon ainsi qu’à vos téléspectateurs», avait-il ajouté, les traits tirés.