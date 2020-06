Egypte

Malades du Covid-19, ils meurent dans l'incendie d'un hosto

L'incendie a démarré à la suite d'un court-circuit dans le système de climatisation de l'établissement.

Le feu s'est déclaré lundi à l'hôpital Badraoui dans l'est de la ville côtière, faisant sept victimes parmi les patients et sept blessés dont des patients et des personnels soignants, selon la même source.