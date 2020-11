Le week-end dernier, alors qu’un de ses enfants qu’elle voit fréquemment venait d’être testé positif, Esmeralda* était dans l’attente de ses propres résultats. «Elle a subi des pressions pour aller bosser lundi, alors qu’elle avait les symptômes du Covid-19», a dénoncé son fils sur les réseaux sociaux. De peur d’être reconnue par son employeur, cette femme fraîchement sortie du chômage et au statut professionnel précaire n’a pas voulu en dire plus.

Il y a deux semaines, Luc* avait perdu l’odorat et était fiévreux. Mais ce fiduciaire a fait comme si de rien n’était. «Les affaires commençaient enfin à reprendre un peu», a-t-il justifié. Mais il ne cache pas qu’il a vécu un dilemme: perdre de l’argent ou contaminer d’autres personnes. Pour finir, l’argument sanitaire a pris le dessus. «Je suis positif et j’observe une quarantaine», a-t-il relaté. Idem pour Guillaume*, indépendant travaillant en solo: «Malgré mes symptômes, j’ai retardé le test car je ne suis pas loin de la faillite.» Depuis la semaine passée, il est en isolement.

Le lieu de travail, foyer de contamination

«Parce que la peur de se retrouver au chômage peut générer des réflexes inadéquats, afin de sauvegarder leur poste, des personnes malades se rendent au travail et prennent ainsi le risque de contaminer leurs collègues et d’autres personnes. Aujourd’hui, le lieu de travail est devenu un des foyers de transmission mais on n’en parle que très peu», a commenté Yves Defferrard, du syndicat Unia.

Même si ce phénomène n’est pas lié uniquement à la crise du coronavirus, la pandémie l’exacerbe. Dernièrement, Nancy* a vu ses capacités de travailler réduites de moitié après une blessure. «J’ai été harcelée pour que je reprenne à 100% et l’employeur s’est même permis de téléphoner à mon médecin. J’avais des douleurs très vives et ma cheffe est venue me crier: «Arrête ton cirque». C’est très dur d’entendre ça quand on se sent au plus mal», a déploré Nancy.